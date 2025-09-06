Метео: Видете какво ќе биде времето денес

Од УХМР јавуваат дека времето денеска ќе биде сончево и топло со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен, наместа долж Повардарието повремено засилен ветер од северен правец.

Во Скопје, претежно сончево и топло. Ќе дува слаб до умерен, во делови од котлината повремено засилен северен ветер.

Утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, поизразен долж Повардарието. Попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен локален дожд и појава на ретки грмежи.