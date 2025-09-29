Метео: Видете какво ќе биде времето денес

ВестиМетео: Видете какво ќе биде времето денес Written by Леонардо on 29.September.2025 More in Вести: Ахмети: Мицкоски со кучиња оди на лов на зајци, но не и на орли, орелот не се бори со кучиња 29.September.2025 Денис Родман открива: „Путин сакаше да организира раскошни забави, секогаш имаше по 15, 20 девојки“ 29.September.2025 Може да носи и нуклеарно оружје: Руска подморница е загрозена од експлозија во Средоземното Море ! 28.September.2025 Променливо облачно со повремен локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Пронајдете не на следниве мрежи: