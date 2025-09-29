Вести

Метео: Видете какво ќе биде времето денес

Written by Леонардо on

More in Вести:

Променливо облачно со повремен локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Пронајдете не на следниве мрежи: