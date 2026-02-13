Метод за експлозивен оргазам: Жените целосно ќе одлепат – гарантира секс за паметење (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Ако токму сега првпат слушате за методот на Кивин, не сте сами. Иако овој трик за орален секс е опишан како „револуционерен“ на интернет, сепак е сосема непознат за многумина.

И покрај тоа што е помалку познат, постои голем интерес околу методот на Кивин. Бројни ентузијастички препораки тврдат дека овој необичен пристап може да ја доведе жената до оргазам за рекордно време, пишува „Космополитан“.

– Методот на Кивин е возбудлив начин за орален секс – вели експертот за секс и врски Анабел Најт, авторка на „The Matchmaker’s Match“.

– Имаше доста смели тврдења за неговата ефикасност – додава Најт, осврнувајќи се на тврдењата дека оргазмите предизвикани од методот на Кивин „се можни за помалку од три минути“.

Методот на Кивин е, едноставно кажано, орален секс „од страна“.

– Станува збор за поинаков пристап, каде што лицето кое пружа орален секс лежи вертикално во однос на партнерот, што овозможува стимулација на клиторисот и вулвата од страничен агол. Во таа положба, јазикот се движи лево и десно над вулвата и клиторисот, наместо горе-долу – изјави сертифицираната сексуална едукаторка Линија Мари.

– Наместо да се приближува меѓу нозете, лицето се приближува од страна. Показалецот и палецот се поставуваат од двете страни на клиторисот за да се подигне и стабилизира, а потоа, наместо да се движи нагоре и надолу, јазикот се движи од лево кон десно. На овој начин, се стимулира поширока област на клиторисот отколку што обично се прави со класичните техники – објасни таа.

Според сексуалната терапевтка Лори Минц, доктор на науки, телата треба да формираат Т-форма, а не да бидат во права линија.

– Лицето кое дава орален секс се приближува кон гениталиите од едната страна. Потоа партнерот може да ја прекрсти едната или двете нозе преку вратот или грбот на лицето кое дава орален секс или да ги крене нозете така што колената ќе бидат блиску до градите, рече д-р Лори.

Позиција во методот Кивин

Како што забележува Најт, ова може да претставува некои предизвици при поставувањето:

– Најдобро е да се приближувате преку бутовите, а не под нив. Со левата рака, лицето треба да го допре перинеумот (пределот помеѓу вагината и анусот) со средниот прст за да ги почувствува мускулните контракции. Кога ќе почувствувате дека вашиот партнер се приближува кон оргазам, почнете да го фокусирате јазикот повеќе на врвот на клиторисот.

Во основа, идејата е да се испробаат три нови варијации: страничен пристап, специфична положба на раката и движење на јазикот лево-десно преку клиторисот.

Како се чувствува?

Методот на Кивин обезбедува поинаков вид стимулација, што за многумина може да биде особено возбудливо и пријатно.

Д-р Лори Минц вели дека една од причините зошто оваа положба може да биде толку интензивна е тоа што многу луѓе со клиторис претпочитаат стимулација повеќе од едната или другата страна, отколку одозгора или одоздола.

– Многумина кои го пробале методот на Кивин велат дека аголот на телото на лицето кое пружа орален секс ги интензивира сензациите и резултира со посилни оргазми – вели Минц.

Методот на Кивин не е гаранција за оргазам

– Природно сум претпазлив кон секоја нова сексуална техника што ветува оргазми за три минути. Но, она што е возбудливо кај методот на Кивин е тоа што поттикнува експериментирање и стимулација на други ерогени зони, рече Најт.

Како и со секој сексуален чин или поза, методот на Кивин не е за секого. За некои може да донесе побрз, посилен или почест оргазам, додека за други можеби не е ништо посебно. Важно е да се запомни: оргазмот не треба да биде единствената цел на сексот. Притисокот да се доживее оргазам или да се дозволи партнерот да доживее оргазам, особено во рок од три минути, може да создаде нервоза и всушност да го намали задоволството.

Секој си има свои преференции и секој реагира различно на различни видови стимулација. За некои, методот на Кивин ќе ги оправда очекувањата, додека за други едноставно ќе биде – ништо посебно.

– Мојот совет е да го пробате. Можеби ќе ви одговара совршено, а ако не, сигурно може да ве доведе до некои нови, возбудливи искуства – заклучи Најт.

The post Метод за експлозивен оргазам: Жените целосно ќе одлепат – гарантира секс за паметење (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: