Мециновиќ: Мицкоски ги направи министри, директори и шефови на кабинети тие кои го блокираа Град Скопје

Во гостување на Слободен Печат ТВ, кандидатот за градоначалник од редовите на Левица, пратеникот Амар Мециновиќ изјави дека во Македонија, постои партија која го блокира градот Скопје, која не дозволува да се набават нови автобуси, а лидерот на таа партија ги награди советниците со следните позиции: тројца пратеници, еден министер, двајца заменици министри, директори на јавни институции и шеф на кабинетот на премиерот!

„Тоа е поставата која го блокираше градот три години и беше наградена, ние живееме лошо затоа што некому тоа му одговара. Тие советници на кои им беше доверен мандат од граѓаните на Скопје, го блокираа Советот кој треба да ги решава проблемите на граѓаните. И сега да заокружиме за коалицирањето. Мислам дека е вон разумот да се коментира за нешто такво, ако ние заедно со градоначалничката на 20 и нешто седници сме повикувале да се набават автобуси.”– додаде Мециновиќ.