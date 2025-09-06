Мециновиќ предупредува: Има план за приватизација на КХС

Има план за приватизација на јавното комунално претпријатие „Комунална хигиена Скопје“, истакна во гостување на Канал 77 кадидатот за градоначалник на Град Скопје од Левица, Амар Мециновиќ.

– КХС ќе стане јавно-приватно партнерство и ќе депонираме во приватна депонија доколку го направиме истиот избор во октомври!

Според наши информации, веќе се спрема теренот за ваков епилог, во спрега помеѓу нашите олигархиски партии и поединец со австриско потекло кој е близок до неколку организации во Македонија. – истакна Мециновиќ.

