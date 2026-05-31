Меѓународна акција за чистење на Охридското Езеро

Четвртата меѓународна еко-акција за чистење на Охридското Езеро ќе започне денеска во 10 часот на плажата кај хотел „Бисер“ во населбата Калишта, а во неа ќе учествуваат нуркачки клубови од земјава, како и гости од Србија и Хрватска.

Покрај нив, во акцијата која има за цел зачувување на природните вредности и подигнување на јавната свест за заштита на животната средина, се очекува вклучување и на голем број волонтери, граѓани, еколошки активисти и љубители на природата.

Преку работа на терен, учесниците ќе испратат порака дека грижата за природата е заедничка одговорност, а не само задача на институциите.

Организаторите нуркачкиот клуб „Езерски Пулс“ и клубот „Скаут“, упатуваат отворен повик до сите заинтересирани граѓани, нуркачи, спортски клубови и млади луѓе да се приклучат и да дадат свој придонес во оваа еколошка акција.

– Заедно создаваме почисто Охридско Езеро – затоа што природата што ја имаме денес ја оставаме на генерациите утре – порачуваат организаторите.