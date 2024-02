МЕЃУНОЖЈЕТО ГО ПОКРИЛА САМО СО МИНИАТУРНО ПАРЧЕ МЕТАЛ: По скандалот на сопругот на Греми, таа го освои ИНТЕРНЕТОТ со провокативна слика

0 SHARES Сподели Твитни

Каков начин да се издаде нов албум! Додуша, Бијонсе го најави и претходното музичко издание со повеќе од бомбастични фотографии на кои позира полугола на коњ . Дали поради тоа што смета дека тоа правило не треба да се менува или поради нешто друго, кралицата би се уште позира на најпровокативен начин. Оваа музичка ѕвезда има друг манир – малку се смирува, некои дури мислат дека целосно се пензионирала, а потоа со еден потег докажува дека и нема рамен и може да привлече внимание како никоја друга.

Бијонсе, која синоќа беше на Супер Боул во Лас Вегас, каде се појавија нејзиниот сопруг Џеј Зи и нивната ќерка Блу Ајви Картер, го промовираше својот нов албум Act II“ од две кантри песни „Texas Hold’Em“ и „16 Carriages“. .

Познатата пејачка, која е од Тексас, сака да ги истакнува своите корени, тоа го прави и во начинот на облекување, па на неодамна одржаните Греми награди се појави во кантри стил, а потоа нејзиниот сопруг одржа посебен говор , а потоа заедно заминаа од гала настанот пред крајот на церемонијата.

На новите фотографии има и кантри елементи, како каубојска капа, но провокативноста засени се друго . Бијонсе позираше во мини блејзер, со огромни метални обетки, во метален четкички што наликува на корсет и со минијатурен метален детаљ на интимната зона . Овој дел по дизајн наликува на срце и повеќе откриваше отколку што сокри.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Вака настана најпредизвикувачката фотографија на Бијонсе, а бидејќи само што започна промоцијата на албумот, допрва треба да се очекуваат „потреси“. Тие на Инстаграм велат дека не можат да здивнат поради овие фотографии, а никој не размислува за Суперболот и главната ѕвезда на финалето на американското фудбалско првенство Ашер поради промоцијата што ја направи Би.

