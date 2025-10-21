Меџити: Овие избори беа политички референдум, на кој победи ВЛЕН

0 SHARES Сподели Твитни

Градоначалникот на општина Чаир и еден од лидерите на коалицијата ВЛЕН, Изет Меџити, изјави дека локалните избори во Северна Македонија на 19 октомври го надминаа значењето на општинска трка, претворајќи се во референдум за промени и политички легитимитет во албанскиот табор.„Нормално е што заедно со граѓаните славевме до утринските часови. Тоа е голема победа, особено на овие избори кои не беа само локални избори, туку многу повеќе, тие беа битка за легитимитет, еден вид референдум“, изјави Меџити во изјава за медиумите.Тој нагласи дека Чаир и Тетово беа епицентрите на овој политички референдум.„Токму во Чаир и Тетово беше насочено вниманието. Во Чаир завршивме во првиот круг, додека во Тетово сме во убедливо водство со над 4 илјади гласови, недостижна разлика за ДУИ и албанската опозиција“, додаде тој.Според Меџити, оваа победа ја потврдува јасната волја на граѓаните за промени, трансформирајќи ја коалицијата ВЛЕН во новата претставничка сила на Албанците во Северна Македонија.

