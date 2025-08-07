Меџити: Поставуваме подземни контејнери низ цел Чаир

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за животна средина и просторно планирање и кандидат за градоначалник на Чаир, Изет Меџити, најави дека целата територија на Чаир ќе биде опремена со подземни контејнери.Тој нагласи дека имплементацијата на овој проект ќе започне од Старата чаршија.„Четири се веќе поставени во Чаир, а уште девет веројатно ќе бидат пуштени во употреба во септември. Целиот Чаир, каде што има локации за контејнери, ќе ги закопа контејнерите под земја.“Сакаме да придонесеме, она што ни припаѓа. Но, сите контејнери треба да ги поставиме на улиците и сокаците што се во наша надлежност, на главните патишта и во Чаршијата. Тоа значи дека сите треба да бидат под земја“, рече Меџити.

