Меџити ја прифаќа позицијата градоначалник на Чаир: Се враќам таму каде што сè започна

Новиот градоначалник на Чаир, Изет Меџити, денес ги прифати своите должности како градоначалник. Во објава на Фејсбук, тој пишува дека се враќа на своето место, меѓу своите луѓе, со понизност и длабока благодарност.

„Се враќам таму каде што сè започна. Каде што научив што значи да се работи за луѓето, да се слушаат нивните проблеми и да се споделува со нив секое достигнување. Чаир отсекогаш ме поддржувал, на секој чекор од мојата политичка кариера. Во најважните моменти, Чаир беше таму со самодоверба, поддршка и сила. Уште еднаш, Чаир беше убедливо покрај мене. Тој ми даде неоспорна победа, што уште еднаш ја докажа нашата политичка моќ и тежина.“

„Ова масовно гласање беше јасна изјава од граѓаните на Чаир, дека сакаат континуитет, сакаат развој, сакаат работни места. Тоа беше порака на доверба, благодарност и поддршка што ја чувствувам како голема одговорност кон секој од вас. Знам што очекува Чаир. Очекува чесна работа, конкретни резултати и влада која не знае ништо посвето од јавниот интерес. И ќе го има ова.“

„Затоа, денес се враќам за да му ја вратам оваа доверба на Чаири со посветеност, визија и работа. Се враќам затоа што Чаири е дел од мојот идентитет. Тоа е моја лична приказна и моја јавна мисија. Во секоја фаза од мојот живот, Чаир беше силата што ме држеше во право, што ме потсетуваше зошто вреди да се работи за својот народ“, напиша Меџити.

Тој понатаму пишува дека Чаир го чека ново поглавје.

„Период што ќе одреди не само како ќе се развива Чаир, туку и каков модел на управување ќе изградиме за целата земја. Ќе работиме заедно со вас, со јасен план, со транспарентност и со храброст за да направиме големи промени. Знам дека имаме многу работа пред нас. Но, имам вера. Имам вера во луѓето од Чаир, во нивната енергија, во нивниот талент и во нивната љубов кон оваа земја. И секое достигнување што ќе дојде ќе го носи вашиот печат, вие, кои никогаш не се откажавте.“

„Драги граѓани, Ви благодариме за довербата. Ви благодариме за поддршката. Ви благодариме за убедливата победа. И ви ветувам дека ќе ја водам оваа драгоцена општина со чест, одговорност и искрена љубов кон мојот народ. Од денес започнува работата за Чаир што го сакаме. Од денес започнува нашето ВРЕМЕ!“, напиша Меџити.

