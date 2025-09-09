Меџит за српската делегација во Битола: Не е трагично, тоа беше културна активност на Србите

0 SHARES Сподели Твитни

Вицепремиерот и кандидат на ВЛЕН за општина Чаир, Изет Меџити, не го смета настанот во Битолско, поточно присуството на делегацијата на српската влада и академијата посветена на окупацијата на Македонија и Косово, за нешто трагично, туку само за културна активност на Србите, кои исто така живеат во Северна Македонија.„Тоа е културна активност, ние Србите не можеме да ги отуѓиме, тие се Срби и тие направиле активност, едноставно посета на културна активност. Им посакувам да се реформираат, да размислуваат за доброто на Балканот, а не да придонесуваат како во минатото како што придонесувале“, нагласи Меџити. Сепак, тој рече дека за разлика од порано, руските или српските министри биле примани од министрите на ДУИ, сега се случува ниту еден од министрите на ВЛЕН да не излезе да ја прими српската делегација во Македонија.„Овој тренд не може да се спореди бидејќи е еквивалентен на претходната влада. Како вицепремиер, не излегов да го пречекам, од вас и од медиумите слушнав дека министер дошол за културни активности, за разлика од поранешниот министер за надворешни работи кој му ја овозможи единствената и прва посета на Европа на рускиот министер за надворешни работи Лавров. Кога никој во Европа не сакаше да го прифати Лавров, токму ДУИ и г-динот Османи го пречекаа во Скопјe со сите ѕвона и свирки и му овозможија на Лавров да ја премине Европа“, нагласи Меџити.

Пронајдете не на следниве мрежи: