„Ме изневери со мојот најдобар другар во тоалетот додека бев таму“ Девојката му забоде нож во грб: „Ми испратија и видео“

Актерот Раде Ќосиќ отворено проговори за своето емотивно минато и откри дека дури побарал и стручна помош поради љубовни проблеми. Како што вели, една девојка толку го повредила емоционално што морал да оди на психијатар.

– Одев на психијатар кога една девојка ми раскина. Во тој момент ми помогнаа, но бев многу млад и неискусен. Имав 21 година . Мислев дека штом ќе се заљубиш, тоа е за цел живот, а потоа се испоставува дека завршила со најдобриот другар во тоалет додека јас бев таму. Дури и слушнав… подоцна ми испратија снимка, но ни тоа не е важно – рече Раде без двоумење.

Сè дознав случајно: „Отворив е-пошта од мојот компјутер“

Иако бил шокиран, актерот вели дека немал намера да бара докази. Сепак, вистината излегла на виделина благодарение на грешката на неговата девојка во тоа време.

– На крајот , видов што прават во е-поштата. Дознав сè за околностите, таа ја внесе е-поштата од мојот компјутер. Всушност, важно е што раскинала. Проблемот не е во неа, ниту во мене, туку во тоа момче… што е тој – рече Раде со иронична насмевка.

„Бевме затворени пет месеци поради филмот“

Во врска со филмот „ Кој е жив, кој е мртов “, тој откри како изгледал процесот на снимање.

– Бевме заклучени таму пет месеци, изгубивме контакт со девојките, ниту јадевме ниту пиевме. Потоа, кога конечно ја имавме нашата прва средба со публиката , тие реагираа како едно, сите едногласно. Дури и моето срце прескокна – претходно изјави актерот за Курир.

