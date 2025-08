Мик Џегер ужива во љубовта со својата 44 години помлада свршеница, планираат да го прошират своето семејство

0 SHARES Сподели Твитни

Мик Џегер, рок иконата, се чини дека ги ужива најубавите години од својот живот. На прославата на неговиот 82-ри роденден минатиот петок, тој изгледаше посреќно од кога било, а главната причина за неговата среќа е неговата свршеница, балерината Мелани Хамрик, која е 44 години помлада од него.

Според извештаите на „Дејли меил“, забавата во негова чест била вистинска спектакуларна прослава, каде што се собрале членови на неговото семејство, вклучувајќи ги децата и поранешните партнери, а веселбата траела до утрото.

Џери Хол, поранешната партнерка на Џегер со која бил во врска 22 години, исто така била присутна на оваа посебна прослава. Тие имаат четири деца заедно, од кои три – Лизи (41), Џорџија (33) и Габриел (27) – пристигнале на роденденската забава. Исто така, тука била и Лусијана Морад, бразилска манекенка која имала афера со Џегер во 1998 година, која ги окупирала насловните страници на сите светски медиуми. Таа врска, која заврши со раѓањето на синот Лукас, кој сега има 26 години, беше клучна причина за распадот на неговиот брак со Хол, но се чини дека минатото сега е далеку зад нив.

Исто така, Мик Џегер беше придружуван од неговата сегашна партнерка, балерината Мелани Хамрик (38). Тој е со неа 11 години, а тие се верени во последните три години.

Mick Jagger, 82, finds lasting love with ballerina fiancée, 38 – couple talks baby plans as rocker settles into family life#MickJagger pic.twitter.com/JvFN7RSm6M— Make Europe Great Again – M.E.G.A (@ScaryEurope) August 2, 2025

Иако не е сигурно кога ќе се одржи свадбата, пријателите нагласуваат дека нивната врска никогаш не била посилна, а љубовната идила што ја делат е очигледна. Џегер и Хамрик размислуваат за проширување на своето семејство и размислуваат да имаат уште едно дете.

Нивниот син, осумгодишниот Деверо, познат како Деви, донесе многу радост во животот на Мик Џегер. Врската на Џегер со Мелани Хамрик изгледа како совршена рамнотежа. Според неговите пријатели, таа му дава слобода, а нивната врска се темели на меѓусебно почитување и разбирање.

За разлика од неговите претходни врски, Мелани се спријателила со своите поранешни партнери и изградила добар однос со неговите деца, што се чини дека е клучот за нивната врска да биде толку успешна.

Пронајдете не на следниве мрежи: