Милан, Интер и Арсенал се борат за Горецка

Во наредниот период, Милан, Интер и Арсенал ќе се борат за фудбалерот Леон Горецка, кој на крајот од сезоната го напушта Баерн и станува слободен агент.

Горецка го прослави својот 31-ви роденден минатиот месец и веќе потврди дека нема да потпише нов договор со Баерн, па затоа ќе биде достапен бесплатно од 30 јуни.

Арсенал долго време се поврзува со играчот и останува можен фаворит за неговиот потпис, но се соочува со силна конкуренција од Серија А.

Според новинарот на „Билд“, Кристијан Фалк, Милан силно притиска за да го обезбеди доаѓањето на Горецка, кој би можел да формира фасцинантен среден ред со Лука Модриќ.

Интер е исто така сериозен кандидат да го доведе германскиот репрезентативец, додека Јувентус заостанува, бидејќи се бори да обезбеди место во Лигата на шампионите.

Во секој случај, ова претставува крај на една ера за играчот, кој е во Баерн од 2018 година.

Модриќ исто така направи сличен трансфер, бидејќи и тој беше слободен агент по многу години поминати во Реал Мадрид и беше желен да игра во нова средина.

