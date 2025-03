Милан и Рома покажуваат интерес за Киеза

0 SHARES Сподели Твитни

Минатото лето, Федерико Киеза се префрли во Ливерпул, но изгледа дека наскоро ќе се врати назад во италијанската Серија А. Во Англија, Киеза не добива доволно време на теренот и е незадоволен од својата ситуација. Поради тоа, летово се испланира неговото враќање во италијанската лига. Ливерпул е подготвен да ги разгледа понудите, а клубовите Милан и Рома се најзаинтересирани и водат активна трка за неговиот потпис. Киеза дојде во Ливерпул како слободен агент, а клубот сега е подготвен да го продаде за „симболични“ 10 милиони евра, сума која и Милан и Рома се подготвени да ја платат.

