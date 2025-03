Милевски: Важни беа трите бода

0 SHARES Сподели Твитни

Македонскиот национален тим денеска успеа да извојува победа против Лихтенштајн во првиот натпревар од квалификациите за Светското првенство, а по натпреварот селекторот Благоја Милевски изрази задоволство. Милевски истакна како фудбалерите треба да бидат пофалени за нивната непоколебливост во условите во кои беше одигран натпреварот.

„Честитики за фудбалерите кои, и покрај тешките околности, успеаја да покажат цврст карактер. Натпреварот го одиграа на најдобар можен начин. Посакувавме цврст и добро организиран противник како Лихтенштајн. Претходно направивме темелна анализа на нивните претходни натпревари и тактички и физички бевме целосно подготвени. Восхитен сум од поддршката и изразувам голема благодарност до сите кои ги поминаа големите растојанија од различни делови на Европа. Разликата во голови не беше пресудна, триумфот и освоените три бода беа нашиот приоритет. Гордам сум и на дисциплината што ја демонстрираа играчите,“ изјави Милевски.

Денешната победа е шеста во серијал за Македонија. Следниот натпревар против Велс ќе се одржи за три дена на домашен терен.

