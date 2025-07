Милиони Американци под закана од цунами, итни евакуации на Хаваи – бидејќи еден од најсилните земјотреси ја потресе планетата

0 SHARES Сподели Твитни

Милиони Американци се под закана од разорно цунами откако масивен земјотрес со јачина од 8,8 степени по Рихтер го погоди брегот на Русија.На Хаваи се огласија сирени, а жителите беа повикани да ги евакуираат крајбрежните области бидејќи целиот островски синџир се подготвуваше за ударот што ќе го има.Границата меѓу Калифорнија и Орегон сега е исто така под предупредување за цунами, додека предупредувањата останаа на сила за остатокот од Западниот брег на Соединетите Американски Држави, пишуваат странските медиуми, пренесува Телеграф.Се очекуваше брановите да стигнат до Калифорнија околу 3 часот наутро по локално време.HNL Alert: 04:11 PM 07-29-2025 – HNL Alert: Tsunami Warning remains in effect – Take Action! Destructive tsunami waves expected. Tsunami refuge areas available. EVACUATE coastal areas in PRIMARY EVACUATION ZONE. Map: https://t.co/HOBzCPgLO7 pic.twitter.com/YqrXpZ8dHI— Oahu Emergency Mgmt. (@Oahu_DEM) July 30, 2025На својата страница на Truth Social, претседателот Доналд Трамп ги повика Американците да „ОСТАНАТ СИЛНИ И БЕЗБЕДНИ“.На Хаваи, локалното население беше видено како трча кон супермаркетите за да се снабди со вода и други основни производи, додека гувернерот Џош Грин потпиша прогласување вонредна состојба за државата.Сликите објавени на интернет, исто така, покажаа хаотичен сообраќај на автопат во Хонолулу, додека жителите брзаа да стигнат на повисоки места.Националната гарда е исто така подготвена да помогне во сите спасувачки напори, а распоредени се и хеликоптери „Блекхок“, но Грин предупреди дека „малку е веројатно дека ќе можеме да ве спасиме“ ако жителите бидат однесени од огромните бранови.Податоците од Геолошкиот завод на САД покажуваат дека земјотресот достигнал магнитуда од 8,8 степени и се случил на околу 84 милји источно-југоисточно од Камчатка, Русија, околу 19:24 часот по источно време – што е шестиот најсилен земјотрес досега.Исто така, се веруваше дека е најсилниот што ја погодил целата планета во последните 14 години, кога мегаземотрес со јачина од 9,1 степени ја погоди североисточна Јапонија и остави 19.747 луѓе или мртви или исчезнати.



Пронајдете не на следниве мрежи: