Милионски износ: Уште една банка изгуби административен спор против ITA, еве колку пари се бараат вкупно

0 SHARES Сподели Твитни

Судот на Босна и Херцеговина ја отфрли првостепената тужба на Шпаркасе банка, вредна 1.567.000 КМ, против Управата за индиректно оданочување (УИО) поради наплата на ДДВ на провизијата за плаќање со картички, беше потврдено за Klix.ba.

Ова е третата банка што го изгуби административниот спор против УЈП поради дополнителен одбиток врз основа на ДДВ на провизијата за трансакции со картички. Претходно, Зираат и Нова банка го загубија спорот.

Ве потсетуваме дека во 2023 година, Управата за данок на доход за прв пат им наплати на банките ДДВ на провизијата за плаќања со картички, што резултираше со плаќања од 43 милиони КМ, додека вкупниот спор околу наплатата на овој ДДВ изнесува речиси 100 милиони КМ.

Административниот спор се однесува на одлуката за одбиток на ДДВ и примената на даночните прописи во даночните контроли опфатени во периодот од 1 мај 2018 година до 30.09.2021 година.

Во образложението на пресудата, до кое Klix.ba имаше пристап, се наведува дека тужбата се отфрла како неоснована.

Банките ја оспорија законитоста и правилноста на одлуката, наведувајќи дека ДДВ-то за услугите на меѓународните компании за картички (Visa, MasterCard) е бесплатен од 2005 година и дека услугата не подлежи на пресметка на данок. Поради што побараа поништување на актите и надомест на трошоците.

Сепак, судот ја потврди законитоста на оспорените акти и одлуки на даночните органи.

Со тужба, банката ја оспори одлуката на Управата за индиректно оданочување (УИО), со која ѝ беше наплатен и пресметан ДДВ на провизиите што ги плаќа за трансакции извршени преку платежни картички. Дотогаш, овие провизии се третираа како услуги поврзани со банкарска дејност, за кои даночниот третман важеше без обврска за плаќање ДДВ.

Управата за индиректно оданочување на БиХ ги бара следните износи од секоја банка:

Уникредит банка: 11,6 милиони КМ,

Нова банка: 2,2 милиони КМ,

Аса Банка: 1,63 милиони КМ,

Шпаркасе банка: 1,56 милиони КМ,

Атос Банка: 1,43 милиони КМ,

Зираат Банка: 908.000 КМ,

Поштенска штедилница: 288.000 КМ,

Прокредит банка: 268.000 КМ,

Intesa Sanpaolo банка: 157.000 KM.

На овие износи се пресметани и затезна камата и казни.

Адико банка, Аса банка, Атос банка, Поштанска штединица, ББИ банка, Интеса Санпаоло банка д.д. Сараево, МФ банка, НЛБ банка, Прокредит банка и Уникредит банка водат и управен спор со Управата за индиректно оданочување на БиХ.

The post Милионски износ: Уште една банка изгуби административен спор против ITA, еве колку пари се бараат вкупно appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: