МИЛИОН И 700.000 евра за три дена: Општина Аеродром со нови тендери за „Пирамид Билдинг“

Во три дена 103,3 милиони денари или речиси милион и 700.000 евра доби компанијата Пирамид Билдинг Солушнс и тоа од само една општина.

На веб-страницата за јавни набавки се објавени два договори склучени меѓу Пирамид Билдинг и Општина Аеродром.

Едниот склучен на ден 07.10.2025 година во вредност од речиси 99 милиони денари е за „реконструкција на мултифункционален центар“ прва фаза, додека другиот склучен на 09.10.2025 година во вредност од 4,4 милиони денари за одржување на пешачки патеки и јавни површини.

За реконсктрукцијата на мултифункционален центар во тенедерската документација се бара потребно искуство:

Минимум 3 (три) реализирани договори за реконструкција, доградба или надградба на објекти од високоградба – училишта, градинки, објекти од јавен карактер,од кои минимум 1 (еден) реализиран договор со вредност не помала од 90.000.000,00 денари со ДДВ во последните 5 (пет) години сметано од денот на јавното отворање.

Персонал:

Од персоналот кој ќе биде вклучен во набавката и ќе биде на располагање (ангажиран) за цело времетраење на предметната набавка, економскиот оператор треба да располага со минимум 30 лица од кои:

минимум 1(еден) инженер архитект со овластување Б за изведба од областа на архитектура,

минимум 1(еден) машински инженер со овластување Б за изведба од областа на машинство,

минимум 1 (еден) инженер од електротехничка струка со овластување Б за изведба од областа на електротехниката,

минимум 1(едно) стручно лице за безбедност при работа со уверение за положен стручен испит, издадено од Министерство за економија и труд на РСМ,

минимум 2 (двајца) ракувачи со градежни машини,

минимум 8 (осум) тесари,

минимум 7 (седум) армирачи,

минимум 3 (тројца) бравари,

минимум 4 (четири) монтери на скеле.

Потребна опрема:

Да располага со следната техничка опрема:

минимум 2 (два) камиони кипери,

минимум 1 (еден) утоварувач со тежина до

максимум 6 тони,

миниму 1(една) виброжаба,

минимум 1(една) виброплоча,

минимум 1(еден) компресор со 2 пикамери

скеле минимум 2700 м2.

На овој оглас се пријавиле две компании.

За тендерот за одржување на јавни површини се бара понудувачот да има успешно искуство во минимум 3 (три) изведени работи од предметната област на набавката (изработка, реконструкција и/или одржување на пешачки патеки и јавни пешачки површини) со вкупна вредност на извршените работи/договори од минимум 6.000.000,00 денари, реализирани во последните 5 (пет) години од денот на отварање на понудите, од кои 1 (една) од извршените работи да биде со минимум вредност од 3.000.000,00 денари.

Минимум 1 (еден) градежен инженер или инженер архитект –со овластување Б за изведба од областа на градежништвото или архитектурата издадено од Комора за овластени архитекти и инженери на РСМ;

Минимум 1 (еден) геодетски техничар или геодетски инженер;

Минимум 5 (пет) ВКВ или КВ работници од предметната област на набавката.

Понудувачот треба да ја има во сопственост или да располага со следнава техничка опрема за

цело времетраење на рамковната спогодба:

Минимум 1 вибро плоча

Минимум 1 камион кипер со носивост од минимум

10 тони;

Минимум 1 ваљак со носивост од минимум 3 тона;

Минимум 1 ровокопач;

Минимум 1 виброжаба;

На овој оглас се јавил само еден понудувач.

