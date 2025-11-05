МИЛИЦА ЈА ИСФРЛИ КАРЛЕУША ОД КОНЦЕРТОТ ВО АРЕНАТА! Нова рунда хаос помеѓу поранешните пријателки: Дива вели – Не вреди да се споменува, тажно! ГОРАТ МРЕЖИТЕ

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешните пријатели водат јавна војна со месеци. Сè започна за време на потера по Јелена, кога нејзиниот Инстаграм профил беше затворен, и најверојатно крајот не се гледа.

Милица Павловиќ, по документарниот филм за нејзината турнеја „Лав“ , во понеделник на својот Јутјуб канал ја објави целата снимка од концертот од Белградската арена од декември 2023 година. Сепак, исто како и во документарецот, таа ги избриша деловите во кои се појавува нејзината поранешна пријателка и колешка Јелена Карлеуша .

Потоа ЈК го отпеа својот дует „Машала“ заедно со Милица, а додека водителката на вечерта се менуваше, нејзината гостинка сама на сцената ги отпеа нејзините хитови „Karly bitch“ и „XY“.

Непоправливо оштетено

Овој потег предизвика бурни реакции кај корисниците на социјалната мрежа X, а многумина ја обвинија Милица дека пребрзо заборавила колку многу ѝ значела поддршката од Јелена во текот на целата нејзина кариера, за што самата зборуваше претходно.

Фото: ATAIMAGES, Боба Николиќ

По овој повод, на споменатата социјална мрежа се огласи и самата Јелена, која истакна дека е многу тажна поради сето ова.

– Милица само покажа каква личност е. Сите гледате што е тоа. Жално и ирелевантно е да споменам повеќе – напиша поп-ѕвездата, додека не добивме коментар од ПР тимот на Милица.

Покрај Јелена, гости на Милича за време на турнејата беа и Саша Матиќ, Слободан Вељковиќ Цоби, Небојша Војводиќ, КУД Шумадија, Бобан Рајовиќ, Весна Писаровиќ, Амадеус бенд, Гоца Тржан, Дарко Лазистеска, Ана Шумола и Елена. Полумента.

Милица претходно истакна дека нема да се рекламира на тема Карлеуша, а неодамна во своите интервјуа и двете ја споменаа својата врска, која беше непоправливо нарушена на почетокот на оваа година.

– Никој не ме остави. Вистинските останаа заглавени и можам да се пофалам дека, особено во последната година, сум горд на сите мои одлуки и променив многу работи во мојот живот. Секогаш ги завршував моите соработки. Додека работевме со тие луѓе, сè беше феноменално, а во моментот кога ќе почувствувам дека тоа не е тоа, им кажувам сè во лице, се свртувам и повеќе не ме интересира таа личност. Те прецртувам и повеќе не си во мојот говор, мисли, систем. Додека сум тука, лојален сум, ќе ти дадам крв, умираме за проектот, но кога ќе те прецртам – нема репарација. Сите луѓе што не се во мојот живот во моментов, не треба да бидат, уживам во тоа и ми е многу убаво. Не ја поседувам песната „Машалах“, па не можам да одговорам. Кога е во моја сопственост, како „Кидаш ме“, притискам „избриши“ – ни рече неодамна Павловиќ.

Карлеуша ни кажа следново за бришењето на заедничката песна пред неколку дена :

– Не знам дали точно тоа го кажа, но сигурно се изрази многу несмасно по којзнае кој пат. Позната е по својата љубов кон лежерно несмасни изрази кога станува збор за мене. Не сакам повеќе да ме прашувате за Милица, бидејќи се испостави дека постојано зборувам за неа. Сè што имав да кажам за Милица, го кажав преку моето пријателство, преку подадената рака, преку прекрасните проекти што ги имавме. Она што ми го направи, нека ѝ биде чест. Не би го пеел нашиот дует со некој друг, треба да остане како што е снимен – беше експлицитен ЈК.

Кавга поради сестра

За потсетување, Милица и Јелена беа неразделни сè до моментот кога луѓе ја нападнаа Карлеуша и потпишаа петиција за затворање на нејзиниот Инстаграм профил. Меѓу тие луѓе беше и соработникот на Милица, кој, како што изјави Карлеуша, ѝ се заканувал, а Павловиќ не ја бранел. После тоа, пријателството заврши. Исто така, сестрата на Милица во тоа време јавно го навредуваше Ј.К.

– Многу ѝ помогнав на Милица во нејзината кариера. А потоа ми испратија снимка од екранот од многу блиската и неразделна сестра на Милица Павловиќ, која споделува петиција на својот Инстаграм за затворање на мојот Инстаграм профил. Мислев дека можеби не се блиски сè додека не се убедив во спротивното. Бидејќи, како да ви кажам, би ѝ ја откинала главата на сестра ми ако обеси нешто такво, не за Милица, туку за кој било пејач, бидејќи тоа влијае на неговиот леб, на неговиот интегритет, на неговата работа, на неговото право да зборува. Само сиромашните луѓе го прават тоа – изјави Карлеуша пред неколку месеци.

