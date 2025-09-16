Милијарди евра во прашање: Влијанието на екстремната топлина врз европската економија

0 SHARES Сподели Твитни

Екстремно топлото време што ја погоди Европа ова лето предизвика краткорочни економски загуби од најмалку 43 милијарди евра, а се очекува трошоците да пораснат на 126 милијарди евра до 2029 година.Најголема штета беше нанесена во Кипар, Грција, Малта и Бугарија, од кои секоја претрпе краткорочни загуби над 1 процент од нивната бруто додадена вредност за 2024 година.По нив следат други медитерански земји, вклучувајќи ги Шпанија, Италија и Португалија.Економистите од Универзитетот во Манхајм и Европската централна банка изјавија дека презентираните резултати не ги земаат предвид рекордните шумски пожари што ја запалија јужна Европа минатиот месец.Шехриш Усман, економист на Универзитетот во Манхајм и главен автор на студијата, рече дека навремените проценки на студијата би можеле да им помогнат на креаторите на политиките да ја насочат поддршката во отсуство на официјални податоци.„Вистинските трошоци од екстремните временски услови се појавуваат, бидејќи овие настани влијаат врз животите и егзистенцијата преку широк спектар на канали што се протегаат подалеку од првичното влијание“, рече тој.Научниците се тркаат да утврдат до кој степен глобалното затоплување ги влошило екстремните временски услови ова лето, при што студиите сугерираат дека климатските нарушувања ги зголемиле шансите за пожари за 40 пати во Шпанија и Португалија и за 10 пати во Грција и Турција.Стефан Халегат, главен климатски економист на Светската банка, кој не беше вклучен во студијата, рече дека таа потврдува дека пошироките економски влијанија од екстремните временски услови се поголеми од директните ефекти и траат подолго отколку што луѓето замислуваат.

