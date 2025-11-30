Милијарди се во прашање: Како емисарите на Трамп и руските олигарси го прилагодуваат мирот за профит

0 SHARES Сподели Твитни

Во срцето на контроверзниот план на американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната во Украина очигледно не е мирот, туку профитот.

Емисарите на Трамп, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, преговараат со руски претставници за да се осигурат дека американските компании, како и пријателите на Трамп, се во идеална позиција да остварат огромни профити по завршувањето на војната, според сеопфатен извештај на „Волстрит џурнал“ (WSJ).

„Русија има толку многу огромни ресурси, огромни пространства земја“, изјави Виткоф за WSJ, само една недела откако беше откриено дека им дал инструкции на Русите како најдобро да се додворат на претседателот.

Виткоф разговараше со весникот за иднината во која Русија, САД и Украина ќе бидат деловни партнери.

„Ако го направиме сето тоа, и сите напредуваат и стануваат дел од тоа, и ако сите имаат корист, тоа природно ќе биде пречка за идните конфликти бидејќи сите се снаоѓаат добро“, рече Виткоф.

За Виткоф, Кушнер и Русите, целта, според весникот, е ревитализација на рускиот економски систем вреден два трилиони долари преку заеднички руско-американски проекти.

Во центарот на разговорот се 300 милијарди долари замрзнати руски девизни резерви, кои Русија сака да им ги даде на американските компании за инвестициски проекти и американско водство во обновата на Украина.

Кирил Дмитриев, раководителот на рускиот државен инвестициски фонд, понуди профитабилни проекти за соработка меѓу САД и Русија, вклучувајќи ја експлоатацијата на минералните ресурси на Арктикот и заедничка мисија на Марс во партнерство со SpaceX.

Парите од ваквите проекти би се слевале кај пријателите и мегадонаторите на Трамп. „Џентри Бич“, основачот на инвестициската фирма „Америка Фирст Глобал“ и донатор на кампањата на Трамп, преговара за купување на удел во рускиот проект за гас на Арктикот, под услов да бидат укинати санкциите, пишува „ВСЈ“.

Мегадонаторката на Трамп, Стивен П. Линч, соработуваше со Трамп Џуниор на потенцијално купување на гасоводот „Северен тек 2“, клучен пат што испорачува руски гас до Европа.

Со соработка со САД на профитабилни проекти, Русија верува дека би можела да стане економска сила во Европа, а воедно да создаде раздор меѓу САД и нивните традиционални европски сојузници.

Европа го отфрли мировниот план на Трамп од 28 точки, кој Виткоф го состави врз основа на руски предлог, тврдејќи дека е премногу поволен за Русија. Планот бараше територијални отстапки од Украина и ограничување на воената моќ, што ефикасно би ја ослабнало украинската државност. Планот не беше популарен ниту во САД, бидејќи наиде на силен отпор во рамките на Републиканската партија.

Европа одговори со свој предлог со кој го модифицираше планот на Трамп. Новиот предлог предвидува територијалното прашање да се реши во разговорите по прекинот на огнот и ја зголемува горната граница на воената моќ на Украина, така што земјата ќе ја одржи својата одбранбена способност. Преговорите продолжуваат.

„Администрацијата на Трамп ги собра ставовите и на Украинците и на Русите за да состави договор што би можел да ги запре убиствата и да ја заврши војната. Како што рече претседателот, неговиот тим за национална безбедност постигна голем напредок минатата недела, а договорот ќе продолжи да се доработува преку разговори на двете страни“, изјави портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, за WSJ.

Иако извештајот опишува бројни начини на кои Американците и Русите би можеле да профитираат од мировниот договор, не е јасно како Украина би имала корист.

Специјалниот пратеник на Трамп за Украина, пензионираниот генерал-потполковник Кит Келог, изјави дека ја напушта владата откако бил „исфрлен“ од мировните преговори. Во октомври, претседателот Трамп го отфрли барањето на Украина за ракети „Томахавк“, за кои веруваше дека ќе помогнат во зајакнувањето на нејзината преговарачка позиција со Русија.

Виткоф предложи Украина наместо тоа да побара десетгодишно ослободување од царини за да ја „засили“ својата економија

