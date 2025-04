Милорад брутално ја уби соседката: Ја избодел до смрт на прагот пред очите на неговите и нејзините синови (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Столарот Милорад Зариќ (47), обвинет за убиство на својата сосетка Вики Ван Акен (51) во ноември 2024 година во австралискиот град Мелбурн, вчера на судењето тврдеше дека делото го извршил во состојба на ментално растројство.Зариќ наводно избодел несреќна жена на прагот од нејзината куќа пред очите на тројца тинејџери, меѓу кои бил и синот на убиецот, кој потоа се здобил со повреда на раката. Телото на Акен беше пронајдено пред нејзината семејна куќа во Бејвотер во источниот дел на Мелбурн.Столарот во понеделникот се појави пред судот во Мелбурн, каде судијата го сослуша неговиот правен тим, а потоа му нареди да биде подложен на психијатриско вештачење, пишува „Дејли мејл“.Жизел Нема, адвокатката на Милорад, рече дека е загрижена бидејќи не е сигурна дека нејзиниот клиент може да присуствува на судењето. Предвидено е тој да остане зад решетки до 2 јуни, кога треба да биде завршена неговата психијатриска евалуација.Како што претходно напиша „Дејли мејл“, страшното злосторство се случило на 16 ноември минатата година, нешто после 11 часот. Наводно, Вики се обидувала да заштити тинејџер кој побегнал кај неа (не е јасно дали е синот на Зариќ), кога се случил нападот.Зариќ со нож ја нападнал сосетката и ја избодел неколку пати. Вики набргу починала како последица на повредите.

Milorad Zaric, 47, of #Bayswater, #Melbourne, has been charged with murder in the fatal stabbing of his neighbor, Vicky Van Aken, 51Police allege Zaric attacked Vicky Van Aken on her doorstep around 11:15 AM on Saturday as she tried to protect a teenage boy seeking refuge… pic.twitter.com/1eQbHqyFvl— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 18, 2024

Сè се случило пред очите на нејзините два сина, кои истрчале пред куќата кога ја слушнале вревата. По тој повод исекотини на раката доби и синот на Зариќ.По грозоморното злосторство, Зариќ се вратил во својот дом каде набрзо бил уапсен и обвинет за убиство.Според соседите, семејството Акен се преселило во таа област непосредно пред убиството и дека биле видени за време на прославата на Ноќта на вештерките.– Јас сум потресен. Јас живеам овде 25 години и никогаш не сум видел нешто слично. Ова е страшно. Жал ми е за мајката и нејзините деца“, изјави претходно Глен Роу.



