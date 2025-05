Министерката Јаневска за Научната Награда “Гоце Делчев” 2025

0 SHARES Сподели Твитни

Научното дело „Македонски дијалектен атлас“ беше наградено со престижната државна награда „Гоце Делчев“ за 2025 година. Церемонијата на доделување се одржа во македонското Собрание, каде што свое обраќање имаше и министерката за образование и наука, проф. д-р Весна Јаневска. Според неа, овој пројект не само што ја прикажува богатата лексичка разноликост на македонската дијалектна карта, туку и значајната работа на претходните и сегашните истражувачи. Јаневска им честита на авторите и им посака многу успеси и иднина полна со научни откритија.

Министерката исто така истакна дека современите научни и технолошки откритија длабоко ја трансформираат нашата реалност, а државата има примарна задача да поддржува и унапредува условите за развој на наука и иновации. Таа нагласи дека приоритет на Владата е да го зајакне националниот научно-истражувачки екосистем. Во изминатите месеци се зголемени инвестициите во науката и високото образование, како и зајакнувањето на законската регулатива која ги управува овие подрачја.

Оваа година е фокусиран буџет од 680 милиони денари за истражувања и иновации, што е речиси двојно повеќе од претходната година. Министерката информираше дека средствата се во процес на распределување. Објавени се три конкурси за финансирање национални научно-истражувачки проекти во високообразовни установи и соработка со бизнис секторот, посветувајќи внимание на целите од Стратегијата за паметна специјализација. За трите конкурси се наменети 376 милиони денари и Јаневска ги поттикна сите кои се инволвирани во научните и истражувачки процеси да аплицираат со иновативни проекти.

Министерката спомена и за изготвувањето на Предлог Националната програма за научно-истражувачка дејност, стратешки документ кој е во процес на развој. Исто така, се работи на нови закони за високото образование и научно-истражувачка дејност, кои ќе обезбедат подобри можности за сите учесници.

Државната награда „Гоце Делчев“ се доделува за значајни проекти во науката. Оваа година наградените со ова вредно признание вклучуваат проф. д-р Веселинка Лаброска, акад. проф. д-р Марјан Марковиќ, проф. д-р Коста Пеев, и многу други истакнати научни личности.

