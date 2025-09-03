Министерке, ова се новите учебници?!

Дали ова се новите учебници за учениците, кои Весна Јаневска се пофали дека ги има обезбедено, прашуваат родители на ученици кои до редакцијата на Инфомакс испратија нови фотографии од учебниците за петто одделение кои ги имаат добиено нивните деца.

Претходно и министерката Весна Јаневска и премиерот Мицкоски во неколку наврати нагласија дека учебници има и дека се доставени до сите училишта, а исто така додадоа дека се работи за нови учебници.

Според информации од читатели на Инфомакс, учебници нема во прво, второ, трето и седно одделение. Во петто и шесто одделение делумно се доставени, осмо одделение се уште нема учебници, деветто има, меѓутоа стари, додека во средно се уште ништо не е поделено.