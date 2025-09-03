Министерот за енергетика и рударство ги објавува сите договори со јавно-приватни партнери

0 SHARES Сподели Твитни

Министерката за енергетика, рудници и минерални ресурси Сања Божиновска, на денешниот тематски владин состанок за Партнерството за отворена влада, ја презентираше идејата „Отворена влада во пракса“, Министерството за енергетика ги објавува сите договори – концесии и ЈПП, достапни за граѓаните.Како што е цитирано во соопштението на Министерството за енергетика, рудници и минерални ресурси, преку својата посветеност и визија, активно учествува во спроведувањето на тековниот Акциски план за Партнерството за отворена влада 2024-2026.Министерството за енергетика, рудници и минерални ресурси е координатор на напорот 1.3 – Објавување на склучените договори за концесија и за создавање јавно-приватни партнерства, како и активен учесник во Обврската 1.2 – Објавување на корисните сопственици на компаниите што склучиле договори со државата. Со овие обврски, како што е нагласено, ко-креирани во партнерство со граѓанскиот сектор, Министерството испраќа јасна порака.„Енергијата, рударството и минералите се сектори од големо јавно значење кои го промовираат економскиот развој на земјата. Нивното управување мора да биде транспарентно, одговорно и достапно за јавноста, бидејќи успехот во овие области се гради и се споделува со граѓаните – тој е од нив и за нив“, смета Божиновска.Кога станува збор за конкретни резултати, Министерството наведува дека во рамките на Министерството е формирана работна група, која има задача да го спроведе објавувањето на сите склучени договори за: 1. концесии за експлоатација на минерални суровини и 2. договори за детални геолошки истражувања.„Овие документи се јавно достапни на веб-страницата на Министерството: www.energy.gov.mk, со што им се овозможува на граѓаните и организациите на граѓанското општество директен преглед“, се наведува во соопштението.

