Министерот за животна средина Меџити го нема на вонредниот пресс за загадувањето

„Додека пожарот во Трубарево претставуваше сериозна закана и се одржуваше кризен штаб, министерот за животна средина, Изет Меџити, не беше присутен. Новинарите инсистираа да добијат одговор зошто ресорниот министер го нема на терен, но, според информациите, за него во тој момент бил поважен партиски настан и кампањата.

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, го бранеше дека имал повеќепати контакти со Меџити и неговиот заменик, но одговорите не ја задоволија јавноста и медиумите, бидејќи несватливо е сите да се присутни, глацно е загадувањето никој да нема од министерството за шивотна средина.

