0 SHARES Сподели Твитни

Културниот и туристички министер Зоран Љутков е добитник на престижната награда „Да за уметноста“, која ја доделува Советот на Медитеранските меѓународни театарски награди, под покровителство на угледниот театарски магазин Theater Newspaper. Оваа награда ги вреднува неговите истакнати достигнувања во светот на театарот – од неговите академски почетоци и актерска кариера, преку уметничко и институционално водство, до оранизацијата на театарски фестивали со меѓународен карактер кои имаат влијание врз културната сцена на Македонија. Комисијата ги следеше и оценуваше придонесите на театарските дејци во седум медитерански региони во Турција, како и во седум други земји, признавајќи личности кои одбележаа важен момент во периодот 2024–2025 година. Доделувањето на наградите ќе се одржи во Анталија, во рамките на настанот од 19 до 21 септември 2025 година, при што министерот Љутков ќе ја прими наградата на церемонија на 20 септември. Оваа признание го потврдува неговиот траен ангажман за зајакнување на театарската уметност како културна вредност и неговата посветеност на унапредување на културната дипломатија на Македонија.

The post Министерот Зоран Лутков добитник на меѓународната награда „Да за уметноста“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: