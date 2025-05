0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, е добитник на престижната меѓународна награда „Да за уметноста“. Ова признание го доделува жири од Медитеранските меѓународни театарски награди, под покровителство на познатиот театарски весник Theater Newspaper. Наградата е признание за неговиот исклучителен придонес во театарската уметност, опфаќајќи ги неговото образовно и актерско достигнување, како и уметничкото и институционално водство, заедно со организирањето на меѓународни театарски фестивали кои имаат значајно влијание на македонската културна сцена. Жирито ги оценуваше приносите во театарската област во седум медитерански региони на Турција и во седум други земји, наградувајќи личности кои оставиле значаен впечаток во периодот 2024-2025 година. Церемонијата за врачување на наградите е планирана да се одржи во Анталија од 19 до 21 септември 2025 година, а министерот Љутков ќе ја прими својата награда на церемонијата на 20 септември. Ова признание е глобално одобрување на неговиот долгогодишен труд за промоција на театарската уметност како културна вредност, истовремено потенцирајќи ја неговата улога во подобрувањето на културната дипломатија на Македонија.

The post Министерот Зоран Лутков добитник на меѓународна уметничка награда appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: