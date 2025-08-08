Министерство за здравство: Именувани нови директори во четири јавни здравствени установи

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за здравство информира дека во четири јавни здравствени установи се назначени нови в.д. директори.Министерството за здравство соопштува дека на Универзитетската клиника за токсикологија, д-р Арѓенд Имери е назначен за вршител на должноста директор, на местото на д-р Андон Чибишев.„На Универзитетскиот институт за клиничка биохемија, д-р Мимоза Бафќари-Бакиџи е назначена за в.д. директор, на местото на д-р Николина Граждановска. На Универзитетската клиника за неврологија, д-р Игор Кузмановски е назначен за нов директор, на местото на д-р Фатмир Меџити. На Универзитетската клиника за кардиологија, д-р Даница Петкоска Спирова е назначена за нова директорка, на местото на д-р Беким Поцеста“, велат од Министерството за здравство.Новоназначените директори ќе ја извршуваат оваа функција почнувајќи од 7.8.2025 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: