Министерство за здравство: На Стоматолошката комора ѝ се одземаат овластувања, забележани се нерегуларности

Министерството за здравство го суспендираше издавањето нови лиценци за стоматолози или обновувањето на истечените од страна на Стоматолошката комора.Ова го разјасни Министерството за здравство.„Потсетуваме дека на овој процес му претходеше привремена мерка изречена од Уставниот суд, по што следеше конечна одлука на истата институција со која се забранува спроведување на поединечни акти и дејствија. Покрај тоа, и покрај привремената мерка, Комората продолжи со континуирана едукација. Паралелно, оваа одлука е поткрепена и со извештајот на Државната комисија за спречување на корупцијата“, се вели во соопштението на Министерството за здравство.Министерството за здравство информира дека формирало два одбора за надзор на законитоста на работата на Комората и во двата случаи биле констатирани неправилности.„Нагласуваме дека по надзорот извршен од првата комисија, формирана во 2024 година, воопшто не е преземена никаква акција според препораките, па затоа тврдењата дека комисиите „не констатирале неправилности во ниту еден сегмент од работата на Комората“ се целосно неточни. Во меѓувреме, втората комисија веќе достави јасни упатства до Министерството за здравство во врска со констатираните неправилности и недостатоци, како и предлози за дејствија што треба да се преземат“, нагласува Министерството за здравство.Врз основа на утврдената фактичка состојба, по разгледувањето на содржината на доставените извештаи и документација, како и одлуката на Уставниот суд од 15.05.2024 година, министерот одлучи привремено да ги преземе овластувањата за лиценцирање, сè додека не се воспостави систем што ќе функционира на законски, транспарентен и професионален начин.

