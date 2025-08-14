Министерство за здравство: Постапката за вработување здравствени работници е прекината поради распишување на избори

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за здравство појасни дека сегашните здравствени работници во болницата во Тетово имаат договори со важност до крајот на 2025 година и дека со решенија е добиена позитивна согласност за нивно вработување.Реакцијата доаѓа откако Алијансата за Албанците соопшти дека ветувањата на министерот Азир Алиу за вработување здравствени работници се само уцени и ветувања, бидејќи законот сега забранува вработување поради локалните избори.Според Министерството, сите тековни вработени имаат важечки договори за вработување на определено време до 31 декември 2025 година. Исто така, добиена е согласност од Министерството за финансии за вработување во оваа институција, а како доказ е презентирана и релевантна документација, која ги побива тврдењата дека Фондот за здравствено осигурување дал негативен одговор.„Конкурсите за вработување беа објавени, а тестовите за кандидати беа одржани на 7 август 2025 година, а не „пред 10 дена“ како што објавија некои медиуми. Постапката за вработување во моментов е суспендирана поради распишување на локалните избори, но Министерството нагласува дека веднаш по нивното завршување, процесот ќе продолжи до завршување и сите кандидати ќе ги донесат соодветните одлуки. Ширењето неосновани најави и користењето лажни информации му штети на Министерството за здравство како институција и создава непотребна паника кај вработените во Клиничката болница во Тетово, кои секојдневно се грижат за здравјето на нашите сограѓани“, се наведува во одговорот на Министерството.

