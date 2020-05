Министер дава изјава додека носи само гаќи: Ова урнебесно видео е хит на социјалните мрежи

Романскиот министер за спорт Јонут-Маријан Стро, стана моментален хит на социјалните медиуми по јавувањето во живо во програма на телевизиската станица преку видео-врска, при што направи голем гаф.

Имено, во еден момент камерата го изгуби фокусот од лицето на министерот и падна под половината, и откри дека за време преносот министерот не носи панталони.

Водителот се шокираше, но министерот не дозволи тоа да го збуни и продолжи да зборува како ништо да не се случило.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and… Just watch the TV host’s reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020