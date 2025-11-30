Минусни температури утрово во Скопје, Штип, Струмица, Крушево и Маврово

Скопје-Петровец со минус два степени беше најстуденото место утрово. Во Штип, Струмица, Крушево и Маврово во 8:30 часот беа измерени -1 степен. Нула степени беа измерени во Скопје-Зајчев Рид, Крива Паланка, Велес, Демир Капија, додека еден степен во Виница и Берово.

Најтопло утрово беше во Гевгелија, каде беа измерени пет степени.

Дожд во изминатите 24 часа имаше во Маврово и Попова Шапка, каде наврнаа 1 литар на метар квадратен.

Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 7 до 13 степени.

Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди и максимална температура до 9 степени.