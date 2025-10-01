Мирисот на есен во вашиот дом: Пробајте го рецептот за најмеките ролни со цимет

0 SHARES Сподели Твитни

Како што деновите стануваат пократки, а времето станува постудено, многу луѓе бараат топли и миризливи десерти. Еден од нив се ролатчињата со цимет – нежни, миризливи и совршени со шолја топол пијалак.

Најважната работа во овој рецепт е подготовката на тестото. Затоа, само треба внимателно да го додадете брашното.

Состојки за тестото:

700 грама брашно100 грама шеќер + две лажици шеќер130 милилитри водаедна лажичка сол10 грама квасец450 милилитри топло млекодве јајца50 грама путер

Состојки за филот:

циметнеколку лажици млекошеќер

Состојки за белата глазура:

млеко120 грама шеќер во прав

Подготовка:

Прво, загрејте ја водата и додадете две лажици шеќер и квасец. Измешајте и оставете да нарасне. Месете го тестото со преостанатите состојки, но постепено додавајте го брашното за да остане меко. После тоа, покријте го тестото и оставете го да се дуплира.

Кога тестото ќе нарасне доволно, поделете го на два еднакви дела. Развлечете едно парче тесто и премачкајте го со малку млеко и наросете го со саканата количина шеќер и цимет. Повторете го процесот со другото парче тесто.

Рукајте ги двата парчиња тесто во ролат и исечете ги на еднакви делови со конец. Наредете ги ролатчињата во тава за печење, но наредете ги така што да не се допираат. Оставете ги повторно да нараснат и печете ги во рерна на температура помеѓу 180 и 200 степени додека не добијат златно-кафеава боја.

Кога ќе бидат готови, изладете ги кратко и премачкајте ги со глазура направена од шеќер во прав и млеко. Глазурата треба да биде густа, затоа постепено додавајте го млекото.

Пронајдете не на следниве мрежи: