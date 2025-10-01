Мирисот на есен во вашиот дом: Пробајте го рецептот за најмеките ролни со цимет

Како што деновите стануваат пократки, а времето станува постудено, многу луѓе бараат топли и миризливи десерти. Еден од нив се ролатчињата со цимет – нежни, миризливи и совршени со шолја топол пијалак.
Најважната работа во овој рецепт е подготовката на тестото. Затоа, само треба внимателно да го додадете брашното.
Состојки за тестото:
700 грама брашно100 грама шеќер + две лажици шеќер130 милилитри водаедна лажичка сол10 грама квасец450 милилитри топло млекодве јајца50 грама путер
Состојки за филот:
циметнеколку лажици млекошеќер
Состојки за белата глазура:
млеко120 грама шеќер во прав
Подготовка:
Прво, загрејте ја водата и додадете две лажици шеќер и квасец. Измешајте и оставете да нарасне. Месете го тестото со преостанатите состојки, но постепено додавајте го брашното за да остане меко. После тоа, покријте го тестото и оставете го да се дуплира.
Кога тестото ќе нарасне доволно, поделете го на два еднакви дела. Развлечете едно парче тесто и премачкајте го со малку млеко и наросете го со саканата количина шеќер и цимет. Повторете го процесот со другото парче тесто.
Рукајте ги двата парчиња тесто во ролат и исечете ги на еднакви делови со конец. Наредете ги ролатчињата во тава за печење, но наредете ги така што да не се допираат. Оставете ги повторно да нараснат и печете ги во рерна на температура помеѓу 180 и 200 степени додека не добијат златно-кафеава боја.
Кога ќе бидат готови, изладете ги кратко и премачкајте ги со глазура направена од шеќер во прав и млеко. Глазурата треба да биде густа, затоа постепено додавајте го млекото.