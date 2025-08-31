Мирко се заљуби и ја освои девојката на својот покоен најдобар пријател: „Бев љубоморен“

0 SHARES Сподели Твитни

Губењето на партнер или најдобар пријател остава празнина што е речиси невозможно да се пополни. Токму тоа е болката што ја доживеаа Кејтлин Реган и Мирко Мормил – таа го загуби своето момче , а тој го загуби својот најдобар пријател. Франческо ЛоПрести почина во 2022 година од рак на 24-годишна возраст, оставајќи зад себе празнина што ги обележа нивните животи.Сепак, тагата неочекувано ги спои. „Откако Франческо почина, сите сакаа да тагуваат во тишина. Но, мораше да зборуваме за тоа. Тоа беше нашиот начин на преживување“, призна Кејтлин. Мирко додаде дека немал друг избор освен да се соочи со болката: „Чувствував дека ќе ми го уништи животот ако се преправам дека ништо не се случило“.Од непријателство до блискостИнтересно е што нивното познанство воопшто не започнало добро. Кејтлин се сеќава на својата прва средба со Мирко – тој дошол на нивната прва средба со Франческа, тивок и незаинтересиран. „Се прашував – дали овој човек воопшто зборува?“, се сеќава таа.Мирко признава дека во тоа време не бил нејзин обожавател. „Бев љубоморен. Како да ја изгубив најдобрата пријателка преку ноќ.“ Но, со текот на времето, сфатил дека Кејтлин е некој на кого може да му верува. Кога Франческо го советувал да побара совет од неа по раскинувањето, сè се променило. „Тогаш сфатив дека таа е прекрасна личност на која не ѝ дадов шанса.“ View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)Љубов од болкаПо смртта на Франческа, двајцата почнаа да поминуваат многу време заедно, помагајќи си една на друга да се справат со тагата. Мирко ја охрабри Кејтлин да се врати на TikTok, каде што претходно го документирала своето патување со Франческа. Тој, исто така, ѝ помогна да учи и да чита книги за самопомош и надминување на загубата.Во тој процес, се родија емоции. „Беше страшно да си признаам себеси дека можеби ќе ми се допадне. Чувствував чувство на вина, но и сигурност што не ја очекував“, вели Кејтлин. Мирко додава дека и тој долго време чувствувал нешто внатре, но немал храброст да го покаже тоа.На крајот, Кејтлин беше првата што ги призна своите чувства и ризикуваше сè.Љубов и покрај осудитеИако нивната врска сега е јавна, таа беше дочекана со осуда од многумина. Имаше и такви кои сметаа дека нивната врска е „непочитувачка“ кон сеќавањето на Франческа. Но, Кејтлин и Мирко веруваат поинаку.„Франческо рече дека никогаш не сака да ме остави сама. Рече дека ако не е тој, тогаш животот ќе ми донесе некој што тој го „скроил“. Верувам дека би бил среќен што Мирко ме штити и ме сака“, искрена е Кејтлин.Иако тагата никогаш нема целосно да исчезне, двајцата одлучија преку неа да пронајдат сила и нова љубов. „Сега живееме за себе, а не за мислењата на другите“, заклучуваат Кејтлин и Мирко.

Пронајдете не на следниве мрежи: