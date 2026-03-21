Мировниот одбор на Трамп предаде предлог за разоружување на Хамас

Одборот за мир на Доналд Трамп му доставил на Хамас писмен предлог за тоа како би можел да го положи оружјето, велат два извори, чекор што палестинските милитанти досега одбиваат да го преземат додека американскиот претседател продолжува со својот план за иднината на Газа.

Предлогот, првично објавен од NPR, бил доставен до Хамас за време на состаноците во Каиро во текот на изминатата недела, вели еден од изворите. На разговорите присуствувале Николај Младенов и Арјех Лајтстоун, велат двата извори запознаени со ова прашање.

Младенов е претставник на Одборот за мир назначен од Трамп за Газа. Лајтстоун е помошник на САД на специјалниот претставник на Трамп, Стив Виткоф. Планот на Трамп за Газа, за кој Израел и Хамас се согласија во октомври, предвидува повлекување на израелските трупи од Газа и започнување на реконструкцијата додека Хамас го положува оружјето.

Младенов во четвртокот изјави дека се во тек сериозни напори за да се донесе олеснување во Газа разорената од војна, со рамка договорена од медијаторите што би можела да ја унапреди реконструкцијата во енклавата, од која голем дел е во урнатини.

„Сега е на маса. Потребен е еден јасен избор: целосно декомуницирање од страна на Хамас и секоја вооружена група, без исклучоци и без отстапувања. Во оваа сезона на надеж, нека одговорните го направат вистинскиот избор за палестинскиот народ“, рече Младенов на X во објава за муслиманскиот празник Еид ал-Фитр. Претставниците на Хамас не се веднаш достапни за коментар на вториот ден од празникот. Разговорите за разоружување беа ставени на чекање на почетокот на американско-израелската војна против Иран, која започна на 28 февруари.