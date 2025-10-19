Мисајловски соопшти дел од резултатите: Еве во кои општини победува ВМРО-ДПМНЕ

ВМРО-ДПМНЕ е на прагот на огромна победа, разликата е некаде 3:1 има општини каде што е 6:1, 7:1, а им општика каде шро разликата е 10:1, рече потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Владо Мисајловски.

Тој потенцира дека во некои општини СДСМ е трета партија.

-Досега се одбраа градоначалници во Кисела Вода, Охрид, Радовиш, Берово, Ѓорче Петров, Гази Баба, Петровец, Пехчево, Делчево, Прилеп, Битола, Гевгелија, Сопиште, Штип, Велес, Бутел, Аеродром, Јагуновце, Вевчани и во многу други, потенцира Мисајловски.

Гласовите се пребројуваат, а резултатите укажуваат на водство. На прогот сме на убедлива победа во Струмица, рече Мисајловски.