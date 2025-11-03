МИСЛЕА ДЕКА СУМ ВЕШТЕРКА! ДЕКА СЕ ЗАНИМАВАМ СО ЦРНА МАГИЈА: Серена Вилијамс откри што сите нејзини ривалки зборуваат за неа

0 SHARES Сподели Твитни

Нејзината одмазда беше што убедливо ги победи сите што зборуваа лошо за неа.

Некогаш најдобрата тенисерка во светот и сопственичка на 23 гренд слем титули, Серена Вилијамс , откри интересна приказна за обвинувањата што ги слушнала против неа во текот на нејзината кариера.

Некои од ривалките на Серена инсинуираа дека Вилијамс е вмешана во злосторнички активности.

Луди приказни и озборувања

– Најлудата работа што некогаш сум ја слушнала беше дека практикувам вештерство и црна магија. Бидејќи премногу често победувам една тенисерка. „Таа навистина веруваше дека користам црна магија за да ја победиме “, изјави Серена за подкастот „Стоктон Стрит“.

Серена Вилијамс (44) се пензионираше од професионалниот тенис во септември 2022 година, а последниот турнир во нејзината кариера беше Отвореното првенство на САД. За време на нејзината богата кариера, Серена најмногу пати ја победи Марија Шарапова (20 триумфи во 22 натпревари), по неа следуваат нејзината сестра Венус (19/31), Викторија Азаренка (18), Каролина Возњацки (10), Саманта Стосур (9), Јелена Јанковиќ (8)…

Сестрите Радвански имаат море

Многу тенисерки не успеале да победат ниту една Серена. Најтешкото секако ѝ беше на Полјачката Агњешка Радванска , која играше против Американката десет пати, вклучувајќи три Гренд слем титули, и никогаш не победи. Нејзината сестра, Урсула Радванска , ги загуби сите пет натпревари против Серена.

Што се однесува до актуелните шампионки, овогодинешната победничка на Австралија Опен, Медисон Киз , не успеа да победи во ниту еден од нејзините три натпревари против Серена.

Со таткото Ричард – Венус и Серена Вилијамс

Венус сè уште игра.

Сестрите Вилијамс, Серена и една година постарата Венус, делат неверојатни 30 гренд слем титули во поединечна конкуренција, а заедно имаат освоено 14 титули во двојки и две во мешани двојки.

Серена се збогува со тенисот 27 години откако стана професионалец и 25 години откако ја освои својата прва голема титула во кариерата. И покрај тоа што е една година постара, Венус сè уште игра.

