МИСЛЕЛА ДЕКА ЈА ОТСТРАНИЛА ЗАШТИТНАТА ФОЛИЈА ОД ТВ И ГО УНИШТИ ЕКРАНОТ: НАПРАВИВ ФАТАЛНА ГРЕШКА, ве советувам да не го правите ОВА

TikToker Kelsey ги насмеа социјалните мрежи со видео во кое покажа каква грешка направила откако донела дома нов телевизор .

Таа и нејзиниот партнер го отстранија она што мислеа дека е обична заштитна фолија од телевизорот . Сепак, тие го отстранија поларизирачкиот филм што му овозможува на екранот да ја прикаже сликата со контролирање на количината на светлина што допира до екранот. Тоа е една од најважните работи на телевизискиот екран бидејќи без него се гледа само белото осветлување.

@kumalashstudio Replying to @clarissa the great protective plastic debate. Why do people think tvs do not come with protective plastic? #usatospain #movingabroad ♬ original sound – 🇺🇸KUMA|Life & Lashes in 🇪🇸

„Зошто не ставија налепница на екранот со натпис дека не е заштитна фолија и дека не се отстранува“, се прашуваше Келси. За среќа, производителот на телевизорот имал разбирање и и испратил друг производ. Тие истакнаа дека ова не е прв ваков случај.

Следбениците на Келси во коментарите рекоа дека навистина не разбираат како таа не сфатила дека тоа не е обичен филм, но меѓу нив бил и друг производител на ТВ кој открил дека навистина има многу случаи кога луѓето погрешно го отстрануваат поларизирачкиот филм. .

„Имав клиенти што го правеа ова и беше толку болно да им кажам дека го уништиле телевизорот. Исто така, кој телевизор доаѓа со заштитна фолија? Одговорот е – никој“, напиша тој.

