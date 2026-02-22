Мислел дека се извлекол неказнет: По 44 години, правдата стигна до убиецот на малото девојче, го предала фрлена цигара

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќе од 40 години откако тинејџерка беше брутално убиена во Калифорнија, ДНК пронајдена на фрлен отпушок од цигара им помогна на властите конечно да го доведат нејзиниот убиец пред лицето на правдата.

Тринаесетгодишната Сара Гир последен пат била видена жива на 23 мај 1982 година, кога навечер излегувала од куќата на нејзината пријателка во Кловердејл, Калифорнија. Следното утро, пожарникар враќајќи се од работа го пронашол нејзиното тело.

Според канцеларијата на окружниот обвинител на округот Сонома, девојчето било влечено во темна уличка во близина на станбена зграда, каде што било силувано и задавено. Нејзината смрт била прогласена за убиство, но поради ограничените форензички можности во тоа време, осомничениот не бил идентификуван и случајот останал нерешен со децении.

Сепак, речиси 44 години подоцна, правдата е задоволена. На 13 февруари, поротата го прогласи 64-годишниот Џејмс Уник за виновен за нејзиното убиство. Симболично, пресудата е изречена точно на денот кога жртвата ќе го прославеше својот 57-ми роденден.

Како беше решен случајот?

Првиот голем пробив во истрагата се случи во 2003 година кога истражителите беа во можност да развијат ДНК профил врз основа на биолошки траги пронајдени на долната облека на жртвата. Сепак, профилот потоа не се совпаѓаше со никого од полициските бази на податоци, па истрагата повторно беше запрена.

Во 2021 година, полицијата во Кловердејл го отвори случајот повторно, здружувајќи ги силите со приватна истражна фирма и ФБИ, потпирајќи се на најновите технолошки достигнувања.

Клучна улога одигра генетската генеалогија – метод што комбинира ДНК докази и истражување на семејно дрво (метод што претходно помогна во апсењето на озлогласениот „убиец од Голден Стејт“).

ФБИ заклучи дека ДНК-та му припаѓала на еден од четворицата браќа Уник. Потоа истражителите го ставиле Џејмс Уник под надзор и го собрале опушокот што го фрлил на улица. ДНК-анализата на опушоците од цигари покажала совршено совпаѓање со профилот од 2003 година.

Одбрана и пресуда

Во времето на апсењето, Уник тврдел дека не ја познавал Сара и не се сеќавал на таа ноќ. Сепак, за време на едномесечното судење, тој ја променил својата приказна. Тој му рекол на судот дека девојката „му понудила секс“ и дека врската била консензуална, сугерирајќи дека таа била нападната и убиена од некој друг подоцна истата ноќ.

На поротата ѝ беа потребни само два часа размислување за целосно да ја отфрли неговата верзија на настаните и да го прогласи за виновен.

Со оглед на тоа што убиството е извршено под отежнувачки околности на сексуален напад, Уник ќе биде осуден на доживотен затвор без можност за условна слобода. Официјалното изрекување на пресудата е закажано за 23 април.

„Оваа пресуда е доказ за сите оние кои никогаш не се откажаа од потрагата по убиецот. Иако 44 години се предолго за чекање, правдата конечно е задоволена“, изјави окружниот обвинител Карла Родригез.

