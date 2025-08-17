Мистериозната објава на Трамп го крена светот на нозе: Ја спомена Русија пред клучен состанок во Белата куќа

0 SHARES Сподели Твитни

Доналд Трамп ја објави својата средба со Владимир Путин со мистериозна објава на социјалните мрежи.Американскиот претседател Доналд Трамп објави кратка и мистериозна порака на својата социјална мрежа „Truth social“ за преговорите со рускиот претседател Владимир Путин и воспоставувањето мир или прекин на огнот во Украина. Во понеделник, 18 август, украинскиот претседател Володимир Зеленски има закажана средба во Белата куќа во Вашингтон со Трамп, каде што минатиот пат беше понижен по жестока расправија пред камерите , но овој пат не оди сам, туку таму ќе бидат и бројни европски лидери .Да потсетиме, во петок, 15 август, Доналд Трамп и Владимир Путин се сретнаа во Алјаска кога преговараа за воспоставување прекин на огнот во Украина. Во меѓувреме , протече ултиматумот на Путин за прекин на огнот , со кој наводно се согласил и Доналд Трамп .Сепак, Зеленски категорично го отфрли предлогот за повлекување на трупите од Донецк . Се очекува преговорите да продолжат во понеделник во Белата куќа на голем состанок каде што украинскиот претседател овој пат нема да биде сам.Што се случи последниот пат на средбата меѓу Доналд Трамп и Володимир Зеленски?Претходната средба меѓу американскиот и украинскиот претседател во Белата куќа помина катастрофално. Се случи во петок, на 28 февруари оваа година, а пред претставниците на медиумите кои исто така го „нападнаа“ Зеленски избувна жестока кавга, а сè кулминираше со негово исфрлање од Овалната соба.

Пронајдете не на следниве мрежи: