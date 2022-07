Митови и вистини за пиењето вода со лимон

24 SHARES Сподели Твитни

Иако нема научни докази кои потврдуваат дека оваа навика помага при слабеење, таа не е лоша. Напротив, тоа е здрава навика, како што пишува страницата Eat This, Not That.

Ви нуди солидна доза на витамин Ц веднаш по будењето, а експертите го открија главниот ефект што оваа практика го има на телото, поточно на мочниот меур.

Регистрираната нутриционистка и диететичарка Колин Кристенсен вели дека оваа здрава комбинација, популаризирана од инфлуенсерите и со статус на магичен еликсир, не е некоја извонредна течност за детоксикација, ниту може да направи чуда за вашата тежина, тен, уринарен тракт и варење. Тоа се главно митови, вели таа.

„Придобивките од водата со лимон доаѓаат од пиењето вода, а не од самиот лимон“, вели Кристенсен. „Пиењето соодветни количини на вода може да му помогне на телото да функционира правилно, што апсолутно може да се претвори и во здравје на мочниот меур!“

Мета-анализата на студијата од 2015 година објавена во списанието Medicine покажа дека големиот внес на вода ја разредува концентрацијата на урината и ја намалува нејзината киселост и го отстранува вишокот сол од телото, намалувајќи го ризикот од развој на камења во бубрезите за 60 проценти.

Додека други студии сугерираат дека пиењето сок од лимон или други кисели сокови е поврзано со намален ризик од камења во бубрезите, оваа мета-анализа не најде таква врска.

„Ако водата со лимон ви помага да пиете повеќе вода, уживајте!“ вели Кристенсен.

