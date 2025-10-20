Митовски: Ваков врел шамар ВМРО-ДПМНЕ нема јадено во историја

Не било за џабе “Тешки Муабети”.

Ваков врел шамар ВМРО-ДПМНЕ нема јадено во историја.

За година и некој месец власта загубила 141,257 гласови. Дебакл на секоја политика на Мицкоски.

Тоа што партиската клиентела гласала е проблем за опсервација, но општото расположение е јасно. Пораз на фејк авторитетите.

Тоа што излезноста е помала од онаа за време на короната, и тоа што има рекорден број неважечки е уште еден индикатор дека нормален народ во земјава не гласа. Нормалниот народ е во апатија и не верува на никого.

На здравје нека ви е.

Владејте сега со своето членство, сега имате свој човек секаде. Лапајте, ќе ви средат од партија.