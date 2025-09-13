Митовски: Се молиме дечките кои гаснат да останат здрави и живи, тоа и само ни остана

Пронајдете не на следниве мрежи:
10 часа гори пожарот во Трубарево.
10 часа гори пожарот во Трубарево.
Горат отпадни акумулатори, батерии и друг електронски отпад.
Цел канцероген чад оди кон Скопје.
Се молиме дечките кои гаснат да останат здрави и живи. Тоа и само ни остана.
Posted by Александар Митовски on Saturday, September 13, 2025