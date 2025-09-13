Вести

Митовски: Се молиме дечките кои гаснат да останат здрави и живи, тоа и само ни остана

Written by Леонардо on

10 часа гори пожарот во Трубарево.
Горат отпадни акумулатори, батерии и друг електронски отпад.

Цел канцероген чад оди кон Скопје.

Се молиме дечките кои гаснат да останат здрави и живи. Тоа и само ни остана.

Posted by Александар Митовски on Saturday, September 13, 2025

