Митот за носењето капи и губењето на косата е решен еднаш засекогаш 😉

Доколку редовно носите капа, можеби барем еднаш сте се запрашале дали тоа би можело да биде причина за опаѓање на косата. Многу луѓе се прашуваат за ова прашање, без разлика дали носат шал или нивната омилена капа. Иако денес постојат многу третмани за опаѓање на косата, може да биде тешко да се одлучи која е најдобрата опција. Добро е да знаете дека не сте сами, бидејќи опаѓањето на косата е многу честа појава. Андрогенетската алопеција, најчестата форма, влијае на повеќе од 50 милиони мажи и 30 милиони жени само во Соединетите Американски Држави.

Дали носењето шапка предизвикува ќелавост?

Носењето шапка или друга покривка за глава само по себе не предизвикува ќелавост, вели д-р Манша Сети, дерматолог во здравствената мрежа на Универзитетот „Сент Лук“ во Пенсилванија. Причината за опаѓање на косата е обично внатрешна, а опаѓањето на косата често е само знак дека нешто се случува.

„Носењето капи не се смета за значајна причина за опаѓање на косата“, рече Сети. „Советуваме да избегнувате само капи кои се премногу тесни или премногу го притискаат скалпот.“

Косата поминува низ три фази на раст и нормално е да се губат од 50 до 100 влакна секој ден. Сепак, разни здравствени фактори можат да го нарушат овој процес и да го забават или спречат нормалниот раст на косата.

Постојат неколку можни причини за губење на косата.

Причината може да биде наследна, како кај андрогена алопеција. Други можни причини вклучуваат нарушувања на тироидната жлезда, породување, операција и недостаток на витамини или минерали, што може да предизвика косата да влезе во фаза на мирување и да престане да расте нормално. Губењето на косата може да биде и несакан ефект од медицински третмани, како што е хемотерапијата. Автоимуните болести, како што е алопеција ареата, исто така можат да предизвикаат проретчување на косата бидејќи имунолошкиот систем ги напаѓа фоликулите на косата.

„Генетиката игра голема улога, особено кога станува збор за тоа кога ќе започне опаѓањето на косата и како ќе изгледа“, вели Сети.

„Вклучени се гени и од мајката и од таткото. Чувствителноста на фоликули на косата на хормонот дихидротестостерон, или DHT, одредува каде на скалпот ќе доживеете проретчување на косата. Кај повеќето мажи, ова е предниот и горниот дел од главата. Бидејќи DHT е добиен од тестостерон, високите нивоа на тестостерон можат да го влошат опаѓањето на косата.“

Тој додава дека опаѓањето на косата може да биде предизвикано од ниски нивоа на железо, витамин Д и протеини, заболување на тироидната жлезда, ненадејно губење на тежината, како на пример со лекови како Оземпик, тешка болест и продолжен стрес. Опаѓањето на косата може да биде резултат и на инфекција. Габична инфекција на скалпот, тинеа капитис, може да предизвика осип и да го спречи растот на влакната на засегнатите делови од кожата.

Може ли да се запре опаѓањето на косата?

„Можно е, ако проблемот не е премногу напреднат и нема лузни на фоликулите на косата“, вели Сети.

„Опаѓањето на косата најдобро се третира рано.“

Дали опаѓањето на косата може да се запре во голема мера зависи од причината. Понекогаш косата расте сама по себе, особено ако проблемот е поврзан со стрес или хормонален дисбаланс. Кај жените кои родиле, опаѓањето на косата поврзано со бременоста обично се смирува во рок од неколку месеци. Затоа е важно да се разговара со лекар кој може да помогне да се открие што стои зад проблемот.

„Првиот чекор е да ја откриете причината за опаѓањето на косата, за да знаете точно што да лекувате“, рече Сети.

,,Постојано добивам реклами за разни решенија за опаѓање на косата, а некои од нив звучат премногу добро за да бидат вистинити, па затоа е важно да направите истражување, да разговарате со експерт и да не ги трошите парите на производи кои не делуваат.“

За наследно опаѓање на косата, достапни се миноксидил, локални и орални лекови, додатоци во исхраната и трансплантација на коса, но важно е да се знае дека овие третмани можат да имаат и несакани ефекти. Одредени додатоци, како што се палмето од пила, ашваганда и масло од семки од тиква, исто така можат да помогнат, додава таа.

Губењето на косата не мора да биде лоша работа

Нема ништо лошо во тоа да се биде ќелав. Уште повеќе, во последниве години се појави тренд познат како „baldmaxxing“, кој ги охрабрува луѓето да го прифатат опаѓањето на косата, наместо постојано да се обидуваат да го кријат.

Околу ова се формира цела заедница на луѓе. Тие не само што зборуваат за физичката страна на ќелавоста, туку и за психолошкиот дел од целиот процес, помагајќи си едни на други полесно да ја прифатат и гледајќи на ќелавоста како на нешто што не треба да се крие, туку да се носи со доверба.

