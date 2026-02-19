Митот за осумчасовниот сон: Колку сон навистина ви е потребен?

0 SHARES Сподели Твитни

Често ни се вели дека осум часа сон се неопходни за нашето здравје, но лекарите сè повеќе предупредуваат дека строгото придржување кон ова правило не е потребно, а кај некои дури може да предизвика и непотребна вознемиреност. Опсегот на идеалната количина на сон е индивидуален и дека квалитетот е подеднакво важен како и квантитетот.

Колку сон е навистина потребен?

Според клиниката Мајо, возрасните треба да се стремат кон седум или повеќе часа сон навечер. Од друга страна, на тинејџерите им се препорачува да спијат осум до десет часа во период од 24 часа.

Сепак, здравствените експерти во клиниката нагласуваат дека квалитетот на спиењето игра подеднакво важна улога.

,,Ако вашиот сон често е прекинат, не добивате квалитетен сон. Квалитетот на вашиот сон е подеднакво важен како и неговата количина“, објаснуваат тие.

Д-р Крис ван Тулекен се согласува, велејќи во емисија на Би-Би-Си дека луѓето не треба да бидат премногу опседнати со целта од осум часа.

„Има толку многу вознемиреност околу тие осум часа, а некои од најважните работи во животот, како што е одгледувањето деца, ги правев без сон“, рече тој.

Според него, здрав опсег на спиење е помеѓу шест и осум часа.

Опасностите од премалку, но и премногу сон

Неговите тврдења ги поддржува и познатиот доктор на TikTok, Ден Фридерих. Тој исто така верува дека нема потреба да се грижите ако не спиете точно осум часа.

,,Студиите постојано покажуваат дека оптималната количина на сон е помеѓу шест и осум часа навечер, при што најмалку седум часа се пожелни“, објасни тој.

Сепак, Фридерих предупреди на опасностите од недоволно спиење.

„Ако спиете повеќе од девет часа, тоа е исто така лошо за вашето здравје. Но, спиењето помалку од пет часа е најлошото нешто што можете да го направите“, истакна тој.

,,Тој мал сон е поврзан со зголемена вкупна смртност, кардиоваскуларни заболувања и разни други болести.“

Митот за осум часа создава вознемиреност

Д-р Колин Карни, исто така, се осврна на оваа тема во нејзиниот говор на TED во 2022 година, повикувајќи ги луѓето да не се грижат ако не ја достигнат познатата граница од осум часа.

„Сакам да им кажам едно нешто на луѓето кои страдаат од несоница: Вистина е дека мора да спиеме за да живееме, но не можеме да живееме за да спиеме“, почна таа.

„На другиот крај од спектарот, имаме луѓе кои се преоптоваруваат. Сите овие митови за потребата од осум часа сон… ги испраќаме тие пораки од перспектива на јавното здравје за да допреме до оние кои не го ставаат сонот на прво место. И тоа е во ред.“

„Сепак, ова создава проблем за луѓето кои ги сфаќаат соништата премногу сериозно, бидејќи тие се оние кои ја слушаат таа порака. Тие се оние кои стануваат вознемирени поради тоа“, заклучи д-р Карни.

