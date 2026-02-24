Митровски: Абе гол ќе се соблакам и нема да тренирате строгост на обични смртници кога на оние кои ја покрадоа државава пеперевка им играте!

·

Поради објективни причини не можам да го коментирам куќниот притвор за Груби.

Но едно ќе кажам, и нека читаат од ОЈО СКОПЈЕ, ОЈО ГОК и одделение за претходна постапка во суд.

Следен пат кога за обичниве маченици кои ги застапуваме ќе се бара притвор, особено на неосудувани, или нема да се прифаќа гаранција, нема да бидам препознатливо борбен. Има да ГРИЗАМ!!!

Абе гол ќе се соблакам и нема да тренирате строгост на обични смртници кога на оние кои ја покрадоа државава пеперевка им играте!!!