Мицкоски: Безбедносната состојба е стабилна, можен притисок врз цената на нафтата

Премиерот Христијан Мицкоски ја оцени безбедносната состојба во Македонија како стабилна, но кажа дека може да има одредени предизвици на економски план, во однос на цената на нафтата.

„Мирна и стабилна е безбедносната состојба, не постои ризик за земјава. Имавме Совет за безбедност, направивме анализа, врз основа на информациите кои ги добивме, безбедносната состојба е стабилна, можеби со тек на време ќе имаме одредени економски предизвици, односно притисок врз цената на енергенсите, на нафтата и на гасот, повеќе на нафтата. Можно е да има зголемување на цените, но во разговор со Министерството за финансии ќе реагираме, можеби со намалување на акцизите за да намалиме ударот врз стандардот на граѓаните“, изјави Мицкоски.