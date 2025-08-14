Мицкоски вечерал со Крис Павловски, разговарале „за перспективите и иднината на Македонија“

Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека имал „пријателска вечера“ со основачот и извршен директор на видеоплатформата „Рамбл“, канадскиот бизнисмен со македонско потекло Крис Павловски, кој овие денови престојува во Преспа, од каде што потекнува.

Во објава на социјалните мрежи, Мицкоски напиша дека со Павловски разговарале „за перспективите и иднината на Македонија, како и за начините за искористување на сите можности кои би донеле развој и просперитет за македонските граѓани“.

Компанијата „Рамбл Клауд“ пред шест месеци отвори подружница во Македонија. Таа е регистрирана на адреса во центарот на Скопје, а управители се самиот Павловски и неговиот деловен партнер Брендон Александроф.